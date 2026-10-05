Yüksek Yerilim Hattı - 5 Ekim 2026

Ulusal istatistiklerdeki “kişi başına düşen ortalama”larımı istiyorum her şeyden, hâkim bey…
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İstifa diyoruz, “istila” anlıyorlar.
İyice “çöktüler” her şeyimize…
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Politika bizde, “işi kitabına uyduranlara” göz yumup, “işi hitabına uydurma” sanatı…
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Allah “yürüt ya kulum” mu dedi yoksa Soyan şey yani Sayan ailesine?
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“Tebaa” partileri bir tarafta, “tabela” partileri diğer tarafta. “Taban” partisiz :(
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“Kırmızı çizgisi” yok bazı “sosyal demokratlar”ın. Herkese “yeşil ışık” yakıyorlar. Hatta “turuncu”yu tercih edenler bile var. :(
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“Sansüre erişim engeli” getirin…
Sosyal medyaya değil!
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Seçilmiş, saçılmış, atanmış, matanmış… Hepsi koltuk sevdalısı!
“ADANMIŞ politikacı” arıyorum, her yerde mumla…
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.”
Ülke giriş kapılarına yeni uyarı askısı:
“Lütfen sessiz olun, yatırımcıyı tedirgin ve rahatsız etmeyin!
Burada Türk halkı fonuna kadar soyulmaktadır.”
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Arabulucu girdi araya, diyetisyenle beni uzlaştırdı. “Tatlıya bağladık” adındaki perhizi uyguluyorum…
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Türkiye’de Sosyal Demokrasi Vakfı vardı. Meğer Sosyal Demokrasi Derneği de varmış.
Demek ki Türkiye’de sosyal demokrasi de varmış; ama bize denk gelmemiş bir türlü. :)
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İnsan mayasına da katkı karıştı, insanlığa ait olmayan;
ondandır yüzlerdeki bu yapaylık, ruhlardaki bu sentetiklik.
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Saman altından yürüttüğümüz suların yarısını içseydik, filinta gibi olurduk milletçe…
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Başkalarının aldığı kilolar hakkında dedikodu yapmak kilo aldırır mı?
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Nasrettin Hoca yaşasaydı göle de maya çalamazdı, sevgili Deniz Göktaş.
Gölü de çaldılar…