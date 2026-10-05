Yüksek Yerilim Hattı - 5 Ekim 2026

Ulusal istatistiklerdeki “kişi başına düşen ortalama”larımı istiyorum her şeyden, hâkim bey…

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İstifa diyoruz, “istila” anlıyorlar.

İyice “çöktüler” her şeyimize…

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Politika bizde, “işi kitabına uyduranlara” göz yumup, “işi hitabına uydurma” sanatı…

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Allah “yürüt ya kulum” mu dedi yoksa Soyan şey yani Sayan ailesine?

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“Tebaa” partileri bir tarafta, “tabela” partileri diğer tarafta. “Taban” partisiz :(

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“Kırmızı çizgisi” yok bazı “sosyal demokratlar”ın. Herkese “yeşil ışık” yakıyorlar. Hatta “turuncu”yu tercih edenler bile var. :(

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“Sansüre erişim engeli” getirin…

Sosyal medyaya değil!

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Seçilmiş, saçılmış, atanmış, matanmış… Hepsi koltuk sevdalısı!

“ADANMIŞ politikacı” arıyorum, her yerde mumla…

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.”

Ülke giriş kapılarına yeni uyarı askısı:

“Lütfen sessiz olun, yatırımcıyı tedirgin ve rahatsız etmeyin!

Burada Türk halkı fonuna kadar soyulmaktadır.”

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Arabulucu girdi araya, diyetisyenle beni uzlaştırdı. “Tatlıya bağladık” adındaki perhizi uyguluyorum…

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Türkiye’de Sosyal Demokrasi Vakfı vardı. Meğer Sosyal Demokrasi Derneği de varmış.

Demek ki Türkiye’de sosyal demokrasi de varmış; ama bize denk gelmemiş bir türlü. :)

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İnsan mayasına da katkı karıştı, insanlığa ait olmayan;

ondandır yüzlerdeki bu yapaylık, ruhlardaki bu sentetiklik.

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Saman altından yürüttüğümüz suların yarısını içseydik, filinta gibi olurduk milletçe…

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Başkalarının aldığı kilolar hakkında dedikodu yapmak kilo aldırır mı?

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Nasrettin Hoca yaşasaydı göle de maya çalamazdı, sevgili Deniz Göktaş.

Gölü de çaldılar…