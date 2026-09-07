Yüksek Yerilim Hattı - 7 Eylül 2026

Telafi edemiyoruz telef ettikleri değerlerimizi.
TELEFi tarikatı iktidarından kurtaralım memleketi…
*
Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üç sıçrarsın çekirge… Beş yüz sıçrarsın çekirge. Sonra da dünya “yakalanmama rekoru” kırarsın, çekirge. :)
*
Hukuku çiğnemenin sakız çiğnemekten daha kolay olduğu bir ülke biliyorum…
Sakız çiğneyerek hukuku çiğnemek ise işin zirvesi. :(
*
“Rüzgar gülü” üretme şampiyonu, bizim “siyasal YELpaze”miz…
*
Çürük meyve veren ağaç da taşlanamıyor.
“Meyve veren ağacı taşlarlar” denilmesin diye 😞
*
Yandaş gazetecilere de TURUNCU BASIN KARTI verilin!
*
Birlikte yemek yemek zayıflatıyor…
Tabii yemeği diğerleri yerse. :)
*
TV’lerde ve sosyal medya platformlarında müstehcenlik revaçta.
MUZır Cumhuriyeti! 🍌
*
10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutan müftü görevden alındı.
Cami avlusuna terk edilen laikliğin cenaze namazını bari laik müftü kıldırsın :(
*
Kendini öve öve bitiremeyen, kendini bitirir...
*
Eskiden “Milli Görüş” vardı.
Şimdi “Milli ve Yerli GÖRÜNÜŞ”.
Eskiden fikirler yarışırdı,
şimdi koltuklar.
Dostlar siyasette görsün. :)
*
Demokrasinin yolu Emirdağ’ın “Dabandan” halk oyunundan geçer. Tabandan; “ayak oyunları”ndan değil!
Kaşıklarımızı da Halil İbrahim Sofrası’nda eşitliğe uzatırız…
*
Adaleti de adliyeye sevk edelim; hakkında adaletsizlik ve hukuka aykırılık isnadıyla iddianame düzenlensin.
Adalet de bir kez olsun adaletsizlikten nasibini alsın. :)
*
Para her kapıyı açar.
Parayı bastırınca geri çeviren çilingir görmedim henüz. :)
*
“Silah arkadaşlığı”: ortak düşmana karşı.
“Silahsızlanma arkadaşlığı”: ortak gelecek için.