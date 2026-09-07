Yüksek Yerilim Hattı - 7 Eylül 2026

Telafi edemiyoruz telef ettikleri değerlerimizi.

TELEFi tarikatı iktidarından kurtaralım memleketi…

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Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üç sıçrarsın çekirge… Beş yüz sıçrarsın çekirge. Sonra da dünya “yakalanmama rekoru” kırarsın, çekirge. :)

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Hukuku çiğnemenin sakız çiğnemekten daha kolay olduğu bir ülke biliyorum…

Sakız çiğneyerek hukuku çiğnemek ise işin zirvesi. :(

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“Rüzgar gülü” üretme şampiyonu, bizim “siyasal YELpaze”miz…

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Çürük meyve veren ağaç da taşlanamıyor.

“Meyve veren ağacı taşlarlar” denilmesin diye 😞

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Yandaş gazetecilere de TURUNCU BASIN KARTI verilin!

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Birlikte yemek yemek zayıflatıyor…

Tabii yemeği diğerleri yerse. :)

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TV’lerde ve sosyal medya platformlarında müstehcenlik revaçta.

MUZır Cumhuriyeti! 🍌

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10 Kasım'da Atatürk için mevlit okutan müftü görevden alındı.

Cami avlusuna terk edilen laikliğin cenaze namazını bari laik müftü kıldırsın :(

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Kendini öve öve bitiremeyen, kendini bitirir...

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Eskiden “Milli Görüş” vardı.

Şimdi “Milli ve Yerli GÖRÜNÜŞ”.

Eskiden fikirler yarışırdı,

şimdi koltuklar.

Dostlar siyasette görsün. :)

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Demokrasinin yolu Emirdağ’ın “Dabandan” halk oyunundan geçer. Tabandan; “ayak oyunları”ndan değil!

Kaşıklarımızı da Halil İbrahim Sofrası’nda eşitliğe uzatırız…

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Adaleti de adliyeye sevk edelim; hakkında adaletsizlik ve hukuka aykırılık isnadıyla iddianame düzenlensin.

Adalet de bir kez olsun adaletsizlikten nasibini alsın. :)

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Para her kapıyı açar.

Parayı bastırınca geri çeviren çilingir görmedim henüz. :)

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“Silah arkadaşlığı”: ortak düşmana karşı.

“Silahsızlanma arkadaşlığı”: ortak gelecek için.