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Yükseköğrenim öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı

Yükseköğrenim öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı

25.08.2026 10:11:00
Güncellenme:
İHA
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Yükseköğrenim öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.
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2026-2027 akademik yılı GSB yurt başvuruları bugün itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2027 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

Başvuru beyanlarını inceleyecek olan kurum ve kuruluşlar arasında Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bulunuyor.

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