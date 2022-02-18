Yüksekova'da sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sayaç taraması yapan VEDAŞ ekipleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı. Olayda 3 görevli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde meydana geldi.
Aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan trafo arızaları ile kaçak elektriği önlemek için sayaç taraması yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ile köylüler arasında gerginlik çıktı. Arbedede taş ve sopalar kullanıldı, 3 görevli hafif yaralandı. Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Ekipler, köy ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
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