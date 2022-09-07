Yumurta içinden yumurta çıktı
Adıyaman’da büyüklüğü dikkat çeken yumurta kırılınca içinden başka bir yumurta çıktı.
Bu ilginç olay, Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde meydana geldi.
Şeref Akın’ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı. Sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti.
Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.
Şeref Akın’ın yeğeni Azra Akın, “Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.
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