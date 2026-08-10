Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunanistan’a kaçma hazırlığı yapıyordu... ‘İkizler’ suç örgütü lideri yakalandı

Yunanistan’a kaçma hazırlığı yapıyordu... ‘İkizler’ suç örgütü lideri yakalandı

10.08.2026 15:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yunanistan’a kaçma hazırlığı yapıyordu... ‘İkizler’ suç örgütü lideri yakalandı

Kocaeli'nde suç örgütüne yönelik soruşturmada firari olarak aranan örgüt lideri R.Y., Muğla’nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında ‘İkizler’ suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında örgütün liderlerinden Mehmet Yaşar ‘tefecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ ve ‘yağma’ suçlarından tutuklandı. Soruşturmanın devamında aralarında Mehmet Yaşar’ın da bulunduğu 13 şüpheli de yakalanıp, tutuklandı.

Soruşturma sürerken, örgütün lideri konumunda bulunan ve firari olarak aranan R.Y. de Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kadın arkadaşının yanında yakalanan R.Y.’nin Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirtildi.

R.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #kocaeli #Yunanistan #suç örgütü

İlgili Haberler

Yer: İstanbul... Suç örgütü şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Yer: İstanbul... Suç örgütü şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen S.G. isimli şüpheli, tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
İstanbul'da suç örgütü Ay Grubu'na operasyon: 12 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütü Ay Grubu'na operasyon: 12 şüpheli yakalandı İstanbul'da iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması gibi birçok silahlı eyleme karıştığı belirlenen "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
'Casperlar' suç örgütü 149 şüpheli hakkında yeni dava
'Casperlar' suç örgütü 149 şüpheli hakkında yeni dava Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 20 ilde düzenlenen operasyonların ardından 149 şüpheli hakkında daha kamu davası açıldı. İddianamede şüpheliler hakkında örgüt kurma ve üyeliğinin yanı sıra tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve silahlı saldırı dahil çok sayıda suçtan cezalandırma talep edildi.