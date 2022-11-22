Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı

22 Kasım 2022 Salı, 13:22

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.S. ile FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Jandarma ekiplerince Emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7’si yabancı uyruklu 50 şüpheli de yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.