Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 13:22
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.S. ile FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Jandarma ekiplerince Emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 7’si yabancı uyruklu 50 şüpheli de yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.


Yunanistan Terör örgütü terörle mücadele

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