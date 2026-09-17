Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli?

Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli?

17.09.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli?

Erzurum’da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in bir köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddialarına ilişkin görüntüler gündem oldu. Erzurum Valiliği idari inceleme başlatırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 Eylül’de soruşturma işlemlerine başlandığını açıkladı. Peki, Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve korumasının bir köpeğe yönelik davranışlarına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntüler üzerine Erzurum Valiliği tarafından idari araştırma ve inceleme, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise soruşturma başlatıldı. Peki, Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli?

YUNUS KIZILGÜNEŞ KİMDİR?

Yunus Kızılgüneş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamlayan Kızılgüneş, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Mesleğe Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı olarak başlayan Kızılgüneş, 2017-2018 yılları arasında Sivas'ın Zara ilçesinde, 2018-2020 yılları arasında ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı.

2020 yılında Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kızılgüneş, 19 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ezine Kaymakamlığına atandı.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Erzurum Palandöken Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş, 30 Haziran 2025 tarihinde görevine başladı.

İlgili Konular: #palandöken #kaymakam #Yunus Kızılgüneş

İlgili Haberler

Hedef Holding Başkanı Namık Kemal Gökalp kimdir? Namık Kemal Gökalp neden gözaltına alındı? Namık Kemal Gökalp kaç yaşında, nereli? Namık Kemal Gökalp'ın serveti ne kadar?
Hedef Holding Başkanı Namık Kemal Gökalp kimdir? Namık Kemal Gökalp neden gözaltına alındı? Namık Kemal Gökalp kaç yaşında, nereli? Namık Kemal Gökalp'ın serveti ne kadar? İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Peki, Namık Kemal Gökalp kimdir? Namık Kemal Gökalp neden gözaltına alındı? Namık Kemal Gökalp kaç yaşında, nereli? Namık Kemal Gökalp'ın serveti ne kadar?
Mehmet Çankaya kimdir? Mehmet Çankaya ne iş yapıyor? Mehmet Çankaya'nın eşi kim?
Mehmet Çankaya kimdir? Mehmet Çankaya ne iş yapıyor? Mehmet Çankaya'nın eşi kim? Kolombiya'da 4 kişiyle birlikte kaybolan Türk iş insanı ve pilot Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına arama kurtarma ekipleri üç gün sonra ulaştı. Peki, Mehmet Çankaya kimdir? Mehmet Çankaya ne iş yapıyor? Mehmet Çankaya'nın eşi kim?
Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı?
Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı? Eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmesiyle gündeme geldi. Peki Hasan Ataman Yıldırım kimdir, neden gözaltına alındı?