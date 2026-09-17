Erzurum'un Palandöken ilçesi Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve korumasının bir köpeğe yönelik davranışlarına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntüler üzerine Erzurum Valiliği tarafından idari araştırma ve inceleme, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise soruşturma başlatıldı. Peki, Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli?

YUNUS KIZILGÜNEŞ KİMDİR?

Yunus Kızılgüneş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamlayan Kızılgüneş, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Mesleğe Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı olarak başlayan Kızılgüneş, 2017-2018 yılları arasında Sivas'ın Zara ilçesinde, 2018-2020 yılları arasında ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı.

2020 yılında Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kızılgüneş, 19 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ezine Kaymakamlığına atandı.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Erzurum Palandöken Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş, 30 Haziran 2025 tarihinde görevine başladı.