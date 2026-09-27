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Yunus Muratakan kimdir? DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Yunus Muratakan kaç yaşında?

Yunus Muratakan kimdir? DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Yunus Muratakan kaç yaşında?

27.09.2026 23:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yunus Muratakan kimdir? DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Yunus Muratakan kaç yaşında?

DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanlığına seçilen Yunus Muratakan’ın hayatı, mesleği ve siyasi geçmişi merak konusu oldu. Peki, Yunus Muratakan kimdir? DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Yunus Muratakan kaç yaşında?

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Örgütü, 3’üncü Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongrede DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’na Yunus Muratakan ile Fatime İzol Levent getirildi. Peki, Yunus Muratakan kimdir? DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Yunus Muratakan kaç yaşında?

YUNUS MURATAKAN KİMDİR? 

Yunus Muratakan, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğmuş bir avukattır. Uzun yıllardır Diyarbakır’da serbest avukatlık yapan Muratakan, özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan olaylara ilişkin davalarda müdahil avukat olarak görev aldı.

27 Eylül 2026’da gerçekleştirilen DEM Parti Diyarbakır 3. Olağan Kongresi’nde Fatime İzol Levent ile birlikte Diyarbakır İl Eşbaşkanlığına seçildi.

İlgili Konular: #diyarbakır #Dem Parti

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