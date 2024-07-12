Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:13
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, gelecek 3 saatlik periyotta Balıkesir'in güney ve doğusu, Bursa'nın güneyi, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Kütahya, Eskişehir ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


sağanak haberleri sağanak yağış haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji saat verdi: Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, rögarlar taştı

Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, rögarlar taştı
Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!

Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler