Yürek ısıtan görüntü: Üşüyen köpeğin üstünü örttü
Bodrum'da bir belediye personelinin üşüyen köpeğin üstünü örterek ısıtmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik personelinin üşüyen köpeğin üstünü örterek ısıtmaya çalıştığı o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bodrum Belediyesi, yürek ısıtan görüntüleri sosyal medya hesaplarından, "Dünyayı güzellik kurtaracak. Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz." notu ile birlikte paylaştı.
Görüntüde, köpeğin üzerini örttükten sonra oradan ayrılan belediye personelinin arkasından baktığı anlar dikkat çekti.
Dünyayı güzellik kurtaracak.— Bodrum Belediyesi (@BodrumBel) January 26, 2022
Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz.#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil pic.twitter.com/j6enXSMnoZ
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