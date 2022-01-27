Yürek ısıtan görüntü: Üşüyen köpeğin üstünü örttü

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:39

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik personelinin üşüyen köpeğin üstünü örterek ısıtmaya çalıştığı o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum Belediyesi, yürek ısıtan görüntüleri sosyal medya hesaplarından, "Dünyayı güzellik kurtaracak. Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz." notu ile birlikte paylaştı.

Görüntüde, köpeğin üzerini örttükten sonra oradan ayrılan belediye personelinin arkasından baktığı anlar dikkat çekti.