Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:52

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başladı.

YSK'nin takvimine göre bu yerlerdeki oy verme işlemleri bugün bitecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar bulundukları yerdeki yerel saatle 22.00'ye kadar sandığa giderek oylarını kullanabilecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Ayrıca, YSK'den edinilen bilgiye göre, belirlenen temsilciliklerde ve gümrüklerde saat 10.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973 oldu.

YURTDIŞI OYLARI ANKARA'DA MUHAFAZA EDİLECEK

Yurtdışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurtdışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.