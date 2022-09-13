Yurt dışına kaçıracaklardı: İzmir'de 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir minibüste yapılan aramada Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkarılmak üzere Bursa'dan İzmir'e minibüsle çok sayıda tarihi eser getirileceği tespit edildi.
HEPSİ FARKLI DÖNEMLERE AİT
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından minibüs, Gaziemir ilçesinde durduruldu.
Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerinde saklanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi.
Operasyon kapsamında G.A., Y.S., M.S. ve H.E. gözaltına alındı. Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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