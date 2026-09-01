Yurtdışına kaçmak isterken tır dorsesinin altında yakalanmıştı: Arif Kocabıyık'ın ifadesi ortaya çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü tutuklandı.

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför Muhterem Altıntaş sorgu için savcılığa götürüldü.

Kocabıyık'ın tutuklanmasına ilişkin işlemler, hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulayan Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince yapıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanan Kocabıyık, savunmasında hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiğini belirtti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şubat ayında tahliye edilmesi sonrası daha önce yaptığı sokak röportajlarını artık yapmadığını, sokak röportajları yerine gezi videoları yayınlamaya başladığını ifade eden Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Artık yurt dışında da gezi videoları çekmek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek tanıdığım Muhammet isimli bir kişinin sözüne bakarak yurt dışına gitmek istedim.

Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için Muhammet isimli bu kişi beni bir tırın yanına götürdü. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı. Hareket ettikten kısa süre sonra tır durdu."

Mahkeme, Kocabıyık'ın yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerini ihlal ettiğinin anlaşıldığını belirterek, şüphelinin, "adli kontrol şartlarına isteyerek uymayan şüpheli veya sanıklar hakkında ceza süresine bakılmaksızın derhal tutuklama" kararı verilebileceğini içeren CMK 112/1 maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verdi.

Sürücü Altıntaş ise Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altıntaş, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.

Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne L Tipi Cezaevine gönderildi.

TIR DORSESİ ALTINDA YAKALANMIŞTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü Altıntaş gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.