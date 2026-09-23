Yurtların yangın sorunu Sayıştay denetimine takıldı: Yangın riskine dikkat edilmemiş

Türkiye özellikle Kartalkaya yangın faciasından sonra binaların yangın güvenliği denetimini tartışırken, Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunda yurtlarla ilgili yaptığı tespitler dikkat çekti. Raporda yurt olarak kamulaştırılan binaların bir kısmının yapı kullanma izin belgesinin (iskân) il müdürlüklerine teslim edilmediği ve binaların yangına dayanıklılığına ilişkin itfaiye raporunun iskân sürecine bırakıldığı kaydedildi.

Bu durumun da öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Raporda, bakanlığın bu tespite karşı değerlendirmesi “Kamu idaresi tarafından, kamulaştırılan binaların yangın yönetmeliğine uygun olduğuna dair raporların yurda öğrenci kabulü yapılmadan önceki aşamada alınmasına ilişkin çalışmaların il müdürlükleri tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir” ifadeleriyle paylaşıldı.

TAMAMLANMAMIŞ YURTLARA KAMULAŞTIRMA

Raporda ayrıca henüz inşaat aşamasındaki bazı yurtların tamamlanmış gibi bedel biçilerek kamulaştırıldığı kaydedildi. Bu durumun Kamulaştırma Yasası’na aykırı olduğu belirtilen raporda bakanlığın bu duruma gerekçe olarak “acil yurt ihtiyacını” gösterdiği aktarıldı. Buna karşın raporda “İşlerin aciliyeti ve sürecin uzayacağı gerekçe gösterilerek natamam binaların bitmiş halleri dikkate alınarak belirlenen bir bedel karşılığında kamulaştırma yapılmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” görüşü paylaşıldı.