Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

16.09.2026 17:13:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

Kırşehir'de kaldığı yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi Sinem Çetintaş (24), hastanede hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, bugün saat 03.00 sıralarında kaldığı öğrenci yurdunda rahatsızlandı.

Çetintaş'ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Çetintaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Çetintaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Sinem Çetintaş’ın cenazesinin, otopsi işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #üniversite #yurt