Yurttaş ayın sonunu zor getiriyor: İktidarın derdi BES!

Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) yurtiçi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılacağı, uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirileceği belirtildi. Bu kapsamda BES’teki standart emeklilik yatırım fonlarının, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacağı bildirildi.

Bunun dışında Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacağı, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacağı ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacağı belirtildi.

HAYAT SİGORTALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Yeni OVP’ye göre yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortaları da yaygınlaştırılacak. Finansal eğitim faaliyetleri artırılarak finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması sağlanacak.