Yurttaş eline geçen tebligatla şoka uğradı, aynı eve dört kez para ödedi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde mülkiyeti Hazine arazisi ya da orman alanında kalan kaçak yapılarına tapu alabilmek için yaklaşık 40 yıldır mücadele veren 10 bine yakın hak sahibi, AKP İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle ve partinin il ve ilçe yöneticileriyle belediye meclis üyelerinin geçen aralık ayında ilçelerinde düzenledikleri toplantının ardından umutlanırken, dört ay sonra tüm hayalleri suya düştü. Metrekare başına 700 lira ile 100 lira arasında değişen tutarlarda ödeme yaptıkları takdirde tapu sözü alan binlerce yurttaş ellerine ulaşan tebligatın ardından şok yaşadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca evlerine gönderilen tebligatlarda söz verilen rakamların 3-4 katı rayiç bedel istenen yurttaş isyan etti.

RAKAM NEDEN ARTTI?

Metrekare başına 2500-2800 liraya ulaşan ödemelere itiraz etme kararı alan ve devletin oturdukları evlere 700-800 bin lira istediğini belirten yurttaşlar gelişmelerin ardından çeşitli toplantılar düzenleyerek ortak mücadele kararı aldı.

Emekli esnaf Ali Osman Yılmaz, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle ifade etti: “1980’de bu evi alırken mal sahibine para ödedim. Sonra burası kaçak yapı dediler, yıllarca ecrimisil ödedim. Önceki yıl imar barışı için 60 bin liraya yakın bir ödeme yaptım. Şimdi bir de 800 bin lira rayiç bedeli ödeyeceğim. Yani tapu alabilmek için aynı eve dört kere para ödüyoruz. Bugüne kadar elimde avucumda ne var ne yoksa satıp buraya yatırdım. Başımıza gelenlere aslında tam fıkra gibi.”