Yurttaş ne randevu bulabiliyor ne derdini anlatabiliyor: Hastaya randevu yok

Türkiye’de nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Hastalar, beş dakikalık muayene sürelerinin yetersiz olmasından şikâyetçi. Yurttaş, özellikle dahiliye (iç hastalıkları), dahiliyenin alt birimi olan gastroenteroloji, cildiye ve göz hastalıklarına randevu bulamadıklarını dile getirdi.

Bu durumun doktor yetersizliğinden kaynaklandığını ifade eden yurttaşlar, yetkili kurumlardan acil çözüm önerisi beklediklerini belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, doktorların yeterince vakti olmadığı için hastalarla ilgilenemediklerine dikkat çekerek “Sorularımızı soramıyoruz. Muayene edemiyorlar. Sadece rahatsızlığımız nedir onu sorabiliyorlar. Bazı şikâyetlerimizi unutup söyleyemiyoruz” dedi.

Makul süre olmadan dertlerini anlatamadıklarını dile getiren yurttaşlar, “Hastalığını anlatırken çekinen insanlar var. Kendini nasıl ifade edeceğini bilemeyen insanlar olabiliyor. Bu sürede kendini anlatması mümkün değil” diye konuştu.

‘ZAMAN YETERLİ DEĞİL’

Doktorların da mağdur olduğunun altını çizen yurttaşlar, “Doktorlar fazla zaman veremiyor. Sistemsel olarak zaman yeterli değil. Çünkü doktorumuz çok az. Doktor, zamanı bir hastasına verirken beş hasta bu arada kapıda bekliyor. Hasta bakacak doktor yok. Branş elemanları neredeyse hiç yok. Zaten parmakla sayılacak kadar azlardı. Ben romatoloji bölümüne gidiyorum. Romatolog kalmadı” ifadelerini kullandı.

MAMOGRAFİ İÇİN 10 AY BEKLENİYOR

Yurttaşlar ultrason, emar (MR) gibi görüntüleme hizmetlerine verilen randevu sürelerinden de şikâyetçi. Konu hakkında konuşan bir yurttaş “MR sürelerini çok uzun veriyorlar. Sekiz ay, 10 ay gibi sürelerle mücadele ediyoruz. Ben mamagrofi için 10 ay randevu günü bekledim. Acil bir durum olsa ne yapacağız?” diye ekledi.

‘DOKTORLAR İYİ NİYETLİ’

Doktorların özverisine de değinen yurttaşlar, “Sağlık personelimiz çok iyi niyetli. Hasta yoğunluğuna karşın başlarından savmamak için çok uğraşıyorlar. Bazen tabii doktorlarımızın iyi niyetli olarak beş dakikalık süreye uymadıkları, daha doğrusu uyamadıkları da oluyor” diye ekledi .