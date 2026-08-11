Yurttaşa işitme cihazında 5 bin lira destek, müteahhitlere milyarlarca lira garanti ödemesi: ‘İşitme cihazı lüks değil ihtiyaç’

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yaptığı konuşmada, işitme kaybı yaşayan vatandaşlar için bugün en büyük sorunlarından birisinin destek cihazlarının lüks hâline gelmesi olduğunu söyledi.

SGK’nın 18 yaş üstü çalışan bir vatandaş için sağladığı işitme cihazı desteğinin 4 bin 69 lira; emekliler için 5 bin 87 lira olduğuna işaret eden Karaoba, “Oysa güncel piyasa koşullarına baktığımızda, dijital işitme cihazlarının fiyatları 25 bin lira ila 100 bin lira arası. Aradaki farkı asgari ücretli vatandaş, emekli, öğrenci, dar gelirli aileler nasıl ödesin, bunu hiç düşündünüz mü? İşitme cihazı bir teknoloji ürünü değil, yaşamla bağı koparmayan tıbbi bir zorunluluktur, bir haktır” dedi.

Karaoba, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenerek, “SGK geri ödeme tutarları gerçek piyasa koşullarına döndürülmelidir. Hiçbir vatandaşımız ekonomik imkânsızlık nedeniyle sessizliğe mahkûm edilmemelidir. İşitme cihazı bir lüks değil, ihtiyaçtır. İşitme cihazlarını vatandaşlarımıza ücretsiz verin” diye konuştu.

MİLYARLAR ŞİRKETLERE

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kaynakların yap-işlet-devret projelerine gittiğini belirterek, “Karayolu ve köprü müteahhitlerine verilen geçiş garantisi Hazine’yi boşalttı. Ocak 2018 - Haziran 2026 döneminde müteahhitlere geçiş garantisi olarak Hazine’den toplam 370.4 milyar lira aktarıldı. Müteahhitlere yapılan garanti ödemesi 2026 yılının ilk yarısında 49 milyar 640 milyon 280 bin lira oldu. Garanti ödemelerinin 2026 yılının sonuna kadar 100 milyar lirayı aşacağı görülüyor” dedi.

Aygun, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hane halkına yapılan transferler kaleminden müteahhitlere yaptığı geçiş garantisi harcamasının katlanarak devam ettiğine dikkat çekti. Aygun, 2018-2019 yılında 8.5 milyar lira olan bu ödemenin 2022-23 döneminde 93.2 milyar lira, 2024-25 döneminde 145.2 milyar lira, 2026 Ocak-Haziran döneminde de 49.6 milyar lira olduğuna işaret etti.

‘BİR AVUÇ MÜTEAHHİDE’

CHP’li Aygun, “Ülke kaynakları bir avuç müteahhide akıyor. Emekliye, işçiye, memura, çiftçiye, esnafa boş vaat ama bir avuç müteahhide bal kaymak. Yazık” dedi.