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Yurttaşı kandırmak caiz mi ‘hocam’... 'Şatafattan kaçının' diyen eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan kızına zengin düğünü

Yurttaşı kandırmak caiz mi ‘hocam’... 'Şatafattan kaçının' diyen eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan kızına zengin düğünü

17.09.2026 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yurttaşı kandırmak caiz mi ‘hocam’... 'Şatafattan kaçının' diyen eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan kızına zengin düğünü

Halka 'düğünlerde şatafat ve israftan kaçınma' çağrısı yapan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş için iki ayrı kentte iki düğün yapması tartışma konusu oldu.

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Yurttaşlara 'israf öğütleri' veren eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın küçük kızı Bihter Serra Erbaş için şatafatlı düğün dikkat çekti.

Erbaş, Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci’nin oğlu Abdullah Azzam Demirci ile hayatını birleştiren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu kızı Bihter Serra Erbaş için iki şehirde iki ayrı düğün yaptı.

5 YILDIZLI OTELDE LÜKS DÜĞÜN

Sözcü'nün aktardığına göre; ilk düğün, Sakarya’da Bahçesaray Düğün Salonu’nda yapıldı. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, eski milletvekilleri Şevki Yılmaz ve Recep Yıldırım, belediye başkanları, ilahiyat fakültesi dekanları, akademisyenler, müftüler ve din görevlileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Ali Erbaş dua etti ve tebrikleri kabul etti. 

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan 5 yıldızlı Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da da ikinci bir düğün yapıldı. “Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı kongre oteli”nin 2 bin 500 m2’lik balo salonu ise, Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alıyor. Tesiste, 100 metrekarelik lüks kral daireleri de var.

LÜKS PAYLAŞIMLAR HESAP KAPATTIRDI!

Öte yandan lüks mekanlardan paylaşım yapan Bihter Serra Erbaş, özel şaraplarıyla bilinen lüks restorandan “Hafta sonu yorgunluğunu atma etkinliğidir” notuyla fotoğraf paylaştı.

Restoranda çorbanın 520, peynir tabağının 870, mezenin bin 400, levreğin 2.450 TL olduğu aktarıldı. Tartışmaların ardından Bihter Serra Erbaş, sosyal medya hesabını kapattı.

NİKAHI TARTIŞMALI DAMAT KIYDI 

Bihter Serra Erbaş ile Abdullah Azzam Demirci’nin nikahını ise, Ali Erbaş’ın damadı ve gerekli görev süresini tamamlamadan Beykoz Müftülüğüne atandığı iddiasıyla tartışılan Muhammed Likoğlu kıydı.

'DÜĞÜNLERİN SADE OLMASI LAZIM' DEMİŞTİ!

Görevde olduğu dönemde skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeye eski Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, lüks düğünlere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kimin düğünü daha görkemli olacak, hangimiz çocuğumuzun düğününü daha şatafatlı salonlarda yapacağız; bunlar bizim medeniyetimize yakışmaz. Düğünlerin sade olması lazım. Şatafattan, israftan uzak durmalı.”

Ali Erbaş, kızı Şeyda Nur Erbaş Küçük için de, 2019 yılında Ankara ve Sakarya’da iki ayrı düğün düzenlemişti. Ankara’daki tören, kentin pahalı otellerinden Bilkent Otel’de gerçekleşmişti.

İlgili Konular: #Ali Erbaş #düğün #Diyanet İşleri Başkanlığı

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