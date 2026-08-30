Yurttaşlar 30 Ağustos'ta Anıtkabir'e koştu: 'Ahde vefa borcumu ödemeye gidiyorum'

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Devlet Erkanı'nın ziyareti sonrası Anıtkabir alanının kapıları yurttaşlara açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'ninin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyarete giden bir yurttaş, "Ne söyleyeyim? Ahde vefa borcumu ödemeye gidiyorum" dedi.

Anıtkabir'e çocukları ve eşiyle birlikte gelen kadın, "Çok mutluyuz. Çocukları aldık, getirdik. Bugünü onlarla beraber kutlayacağız" derken, yaşlı bir yurttaş, "Atatürk bu ülkeyi bize teslim ettiği için mutluyuz, huzurluyuz" ifadesini kullandı.

Anne ve babasıyla Anıtkabir'e gelen 6 yaşındaki kız çocuğu da Anıtkabir'i ziyaret edecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"GURURLUYUZ, ÖZLEM DOLUYUZ"

Antalya'dan 8 yaşındaki erkek çocuğuyla gelen bir çift, "30 Ağustos bizim için, Türk milleti için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlandığı nihai zafer. Oğlumuzu ilk defa Anıtkabir'e getiriyoruz bu vesileyle" dedi. Çocukları da Anıtkabir'i ilk kez ziyaret edeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Babası, "Atatürk'ü çok seviyoruz. Her şeyi ona borçluyuz" dedi.

Çocuklarıyla Eskişehir'den geldiğini belirten anne, "Muhteşem gururluyuz, özlem doluyuz" diye konuştu.

HER YAŞTAN İNSAN ANITKABİR'E GELDİ

86 yaşındaki Ankaralı vatandaş da 30 Ağustos'a ilişkin duygularını, "Atatürk bize emanet etti 30 Ağustos Bayramını. Herkes kutlamaya geldi buraya. Ben de kutlamaya geldim. Bıraktığı yolda devam ediyoruz" sözleriyle ifade etti.

Kadın bir yurttaş, "Bugünleri gördüğümüz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

İzmir Kemalpaşa'dan Anıtkabir'e gelen çift ise "Çok mutluyum. İlk defa geliyorum. Bu ortamı yaşamak çok güzel bir şey. Atamızı görelim, ziyaret edelim. Çok mutluyum" diyle konuştu.

"O'NU ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLEMEK İSTERDİM"

Bir diğer yurttaş, "30 Ağustos'u hediye eden Atam'a aşığım. Hepinizin bayramı kutlu olsun" derken, Antalya'dan gelen bir vatandaş, "Çok duyguluyum, çok seviyoruz Atatürk'ümüzü" dedi.

Anıtkabir'i görmek için Antalya'dan geldiğini söyleyen 7 yaşındaki erkek çocuğu, heyecanlı olduğunu belirterek, eğer Atatürk hayatta olsaydı "O'nu çok sevdiğini" söylemek istediğini ifade etti.