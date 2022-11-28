Yurttaşlar asgari ücret beklentisini açıkladı: "Artsın ama ürünlere zam gelmesin"

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:12

Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bilecik’te yaşayan yurttaşlar, asgari ücretle ilgili beklentilerini dile getirdi.

Emekli bir Bilecikli, “Şimdi, asgari ücretin yüksek olması tabi ki temel gıda maddeleri, temizlik malzemelerinde de oran yükselecek” dedi. Bir yurttaş da asgari ücretin artırılması, ancak ürünlere zam gelmemesi gerektiğini söyledi.

"ZAM YAPILDIKÇA HER ŞEYE ZAM GELİYOR"

Bir vatandaş, "Bence daha fazla zam yapılmaması gerekiyor çünkü zam yapıldıkça her şeye zam geliyor. Enflasyon artıyor" dedi. Emekli olduğunu belirten bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Asgari ücret şu anda 5 bin 250 lira. Hayat şartlarını göz önünde bulundurursak ben asgari ücretin daha fazla olmasını isterim. Benim kendi görüşüm, asgari ücret 8 bin lira civarında olmalı. Şimdi, asgari ücretin yüksek olması tabi ki temel gıda maddeleri, temizlik malzemelerinde de oran yükselecek. En basitini düşünelim, ev sahibi diyecek ki, 'asgari ücrete yüzde yüz zam aldın, ben de kiraya yüzde yüz zam yapıyorum.' Bu safer fiyatlar diğer konuda ikiye katlayacak. Mesela 15’li yumurta 37 TL. Asgari ücret yükseldiği zaman 70 TL’ye çıkacak. Bunları göz önünde bulundurarak asgari ücretin daha fazla yükselmemesi gerekir ama açlık sınırı da 8 bin -8 bin 400 civarında. Asgari ücretin de en az 8 bin lira olması gerekiyor diye düşünüyorum."

"İNSANLAR AÇ GEZİYOR"

“İnsanlar aç geziyor” diyen bir başka vatandaş, "Devletimizin haberi var mı yok mu bilmiyorum ama bugünkü şartlarda en az 10 bin lira olması lazım. Yoksa işler çok kötü" şeklinde konuştu.

Asgari ücrete zam yapıldığında diğer ürünlere zam gelmemesi gerektiğini aktaran bir diğer vatandaş, "En az 12 bin lira olmalı çünkü, paranın alım gücü bir de enflasyon yüksek olduğu için onun için. 12 bin lira olmalı ama sonrasında da diğer ürünlerin hiç birisine zam gelmemeli" dedi.

Bir başka vatandaş, "En az 10-12 bin lira olması lazım. Bakın şimdi marketlere gidin, insanlar market market geziyor, 1 kilo pirinç,1 kilo şeker alabilmek için. Çok zor. Sabah erkenden kalkın şu yollara bir düşün, o gencecik kız çocukları, gencecik adamlar sabahın karanlığında işe gitmek için mücadele veriyorlar. Onlar için hiç olmazsa en az 12 bin lira olması lazım" dedi.

"HER ŞEY ÇOK PAHALI"

Genç bir vatandaş ise, "Her şey pahalı" vurgusu yaparak, "8 bin lira, şu anda 5 bin 500 lira ama yetmiyor çünkü millet geçinemiyor. Her şey pahalı" dedi.

"Bence 7 buçuk-8 bin lira bandında olmalı en az" diyen bir vatandaş, "Çünkü, herkesin market ihtiyaçları olsun, doğal gaz faturaları olsun aynı oranda arttı. En aşağı benim görüşüm 7 buçuk- 8 bin lira olmalı" dedi.

"ÇOK ARTARSA İYİ SONUÇLAR OLMUYOR"

Asgari ücretin çok artması ile iyi sonuçların ortaya çıkmadığını savunan bir kadın vatandaş, "6 buçuk bin lira olabilir. Çok da artarsa iyi sonuçlar olmuyor. Yani asgari ücret arttıkça, enflasyon da o şekilde artıyor. Diğer fiyatlarda ona endeksli olduğu için biraz zor olur diye düşünüyorum halkımız için” şeklinde görüş belirtti.

Bir esnaf ise, “Asgari ücret, şu an için 15 bin civarı olması lazım. 12 bin veya 15 bin civarı çünkü hayat çok pahalı, her şey çok pahalı. Yaşam standartları da pahalılaşıyor o yüzden en az 15 bin lira olması lazım" şeklinde konuştu.