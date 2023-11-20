Yurttaşlar siyasilere İsrail'e yardım yapan markalar için boykot çağrısı yapmıştı... Teşvik listesinde Mercedes de var!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. İsrail’e 1 milyon Avro yardım yaptığını duyuran Alman otomobil markası Mercedes-Benz de boykot çağrısı yapılan şirketler arasında yer almıştı.

Buna karşın ağustos ayı yatırım teşvik belgelerinde yer alan bilgiye göre iktidar tarafından Coca-Cola ile birlikte Mercedes-Benz A.Ş.’ye de yatırım teşviği verildiği öğrenildi. 117 milyon 976 bin 547 TL tutarındaki yatırım teşviği KDV istisnası, yüzde 50 oranında vergi indirimi, yüzde 15 Yatırıma Katkı Oranı gibi maddeleri kapsıyor. Mercedes’e yönelik boykot çağrılarının ardından şirket Gazze’ye de yardımda bulunacağını duyurmuştu.

Protesto edilen Coca-Cola için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ağustos ayında 590 milyon lira yatırımına teşvik verildiği ortaya çıkmış ve tepkilerin hedefi olmuştu.

TÜRKİYE’DE 125 BİN MAKAM ARACI BULUNUYOR



Meclis’teki tartışmalara göre Türkiye’de 125 bin makam aracı var. Araç markalarına ilişkin ise veri bulunmuyor.

Dünyanın en büyük araç üreticisi ülkelerden Almanya’da 9 bin, Japonya’da 10 bin, Fransa’da ise 8 bin makam aracı söz konusu.

Söz konusu tartışmalar sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta olmak üzere siyasilere makam aracında bu markayı kullanmaması için boykot çağrısı yapıldı.