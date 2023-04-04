Yurttaşlardan dilenerek para topladı: Üstünden çıkan miktar pes dedirtti

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:16

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 11:49

Adana Sarıçam İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayını kullanarak yurttaşlardan para toplayan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.

SABAHTAN ÖĞLEYE KADAR TOPLAMIŞ...

Zabıta müdürlüğü binasında yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıta ekiplerini şoke etti.

Dilencinin bu parayı sabahtan öğleye kadar yurttaşlardan topladığı ortaya çıktı..

Zabıta paraya el koyarken dilenmekten yakalanan şahsa ise Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.



