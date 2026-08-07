Yurttaştan YENİ Parti’ye 1919 liralık yardım

Zonguldak Devrek’e bağlı Yassıören Köyünde yaşayan 81 yaşındaki Halil Güney, YENİ Parti’ye, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini sembol eden 1919 liralık yardım yaptı.

Halil Güney, Türkiye Cumhuriyeti ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan bu değerli yıla gönderme yaparak YENİ Parti’ye gönderdiği 1919 TL’lik yardımın dekontunu YENİ Parti Devrek İlçe Örgütü Başkanı Uğur Dikenli’ye teslim etti ve partiye üye oldu.

'YENİ PARTİ KURTULUŞU SAĞLAYACAK'

Güney, “1919 Büyük Atamızın Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlatmak için çıktığı bu tarih bizim için çok önemlidir. 1919 Kurtuluşun başlangıcının tarihi. Özgür Özel yönetimindeki YENİ Parti’nin de ülkemizin ve milletimizin kurtuluşunu yapacağına inanıyorum. Bu nedenle 1919 lira genel merkezimize yardımda bulundum. Partimiz ülkemize hayırlı uğurlu olacaktır. Bundan asla şüphem yok” diye konuştu.

YENİ Parti Devrek İlçe Başkanı Uğur Dikenli de Halil Güney’in bu bağışının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Halil ağabeyimize teşekkür ediyorum. Partimiz ülkemizin ve milletimizin kurtuluşu olacaktır. İktidar olacağız hep birlikte ülkemizi bu kara düzenden kurtaracağız” dedi.