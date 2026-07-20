Yürümekte zorluk çeken babasının tekerlekli sandalyesini yaktı: Baba, isyan etti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 10. Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ö., yürümekte zorluk çeken babası C.Ö.’nün binanın girişinde duran akülü tekerlekli sandalyesini ateşe verdi.

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan akülü tekerlekli sandalyeyi kısa süreli müdahaleyle söndürdü.

Yanan sandalye tamamen küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"YETKİLER ÇOCUĞUMU BİR AN ÖNCE YAKALAYIP, NE YAPACAKLARSA YAPSINLAR"

Oğlunun ailesine ve çevresine zarar verdiğini söyleyerek isyan eden C.Ö., oğlunun daha önceden de evden eşyaları alarak sattığını iddia etti.

Yetkilerden yardım isteyen C.Ö., "Namazımı kıldım, kitap okuyordum. Geldi, tütününü verdim. Benim akülü tekerlekli sandalyem var onu ateşe vermiş, gitmiş. Ben daha önceden de savcılığa dilekçemi verdim. Aileme zarar veriyor. Daha önceden de camlarımı kırmış. Burada bize problem çıkarıyor ama başka tanımadığı birine bir şey diyecek cesareti yok. Dışardan birisine ses edemez ama aileye zarar veriyor. Çocuklarıma yapıyor. Evimden eşyalarımı götürüp satıyor. Evde televizyonlar vardı. Onları götürmüş satmış. Ev telefonumu, cep telefonlarımızı götürmüş, satmış. Örneğin 2 bin TL’lik ürünü götürüp, 100 TL’ye satıyor. Yetkiler çocuğumu bir an önce yakalayıp, ne yapacaklarsa yapsınlar. Benim üstümden alsınlar. Hapis mi yapacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar" ifadelerini kullandı.