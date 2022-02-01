Yürüyen merdivenlerde annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti

Kayseri'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
01 Şubat 2022 Salı, 19:17
Yürüyen merdivenlerde annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde iki gün önce, yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından birinci katın zemine düşerek yaralanan T.B, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

T.B, olayın ardından alışveriş merkezine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.


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