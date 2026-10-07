AKP'de Bekir Bozdağ'ın istifasının boşalan grup başkanvekilliğine getirilen kişi belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın grup başkanvekili görevine getirildiğini açıkladı. Peki, Yusuf Beyazıt kimdir? TBMM Başkanvekilli Yusuf Beyazıt kaç yaşında, nereli? Yusuf Beyazıt'ın önceki görevleri neler?

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

1962’de Niksar’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Tokat’ta tamamladı. Lise eğitimini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yöneticiliği bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kilis, Niksar ve Ankara’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Ankara’da serbest avukatlık yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte KİPTAŞ, BELTUR ve Kültür A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlandı. Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri verdi.

14 Şubat 1992’de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) kurucuları arasında yer aldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP Tokat Milletvekili seçildi. 26. Yasama Döneminde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

7 Haziran 2018 tarihli 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden AKP Tokat Milletvekili seçildi. Bu dönemde sırasıyla AKP Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden AKP Tokat Milletvekili seçildi.

2023 yılının Ocak ayında Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfını kurdu.

7 Ekim 2026 tarihinde AKP'li, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldiği Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan Bekir Bozdağ’ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın getirildiğini açıkladı.

YUSUF BEYAZIT'IN ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Beyazıt, evli ve üç çocuk babasıdır.