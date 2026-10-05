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Yusuf Tekin açıkladı: YKS değişiyor mu?

Yusuf Tekin açıkladı: YKS değişiyor mu?

5.10.2026 10:02:00
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AA
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Yusuf Tekin açıkladı: YKS değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir liseyi ziyaret ederek öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tekin, YKS'de değişiklik olacak mı sorusuna yanıt verdi. İşte ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haberimiz Olsun" projesinde pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerin stüdyo ortamında kendilerinin hazırlayıp sunduğu bültene konuk olan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube, TRT EBA ve Bakanlık sosyal medya hesaplarında yayınlanan programda gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

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Tekin, şu anda ilkokullarda 1, 2 ve 3'lerde, ortaokullarda 5, 6 ve 7'lerde, liselerde 9, 10 ve 11. sınıflarda yeni müfredatın uygulandığını belirtti.

"OYUNLAR, EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİN PARÇASI HALİNE DÖNÜŞECEK"

Bu yıl özellikle "oyun" üzerine odaklandıklarını aktaran Tekin, çocuk oyunlarını, birçok parametreyle beraber eğitim öğretim açısından da kullanabilecekleri bir enstrüman haline dönüştürdüklerini vurguladı.

Tekin, okullarda, bu oyunların hangi mantıkla, neye odaklanarak, nasıl eğitimin bir parçası olacağını açıklamak üzere de bir politika belgesi hazırlayarak yayımladıklarını hatırlattı.

"GELECEK YIL BİZİ NASIL BİR YKS BEKLİYOR?"

Öğrencilerin, "Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?" sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberlerin çokça yayıldığını gördüklerini ifade etti.

Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ'de, EBA'da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız."

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