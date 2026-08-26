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Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... ÖSYM'den 'yanlış açıklanan 2026-MEB-AGS'ye ilişkin açıklama!

Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... ÖSYM'den 'yanlış açıklanan 2026-MEB-AGS'ye ilişkin açıklama!

26.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
DHA
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Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... ÖSYM'den 'yanlış açıklanan 2026-MEB-AGS'ye ilişkin açıklama!

ÖSYM, sonuçlarının yanlış açıklandığı iddia edilen 2026-MEB-AGS ile ilgili "2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 26 Temmuz'da uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçlarının yanlış açıklandığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşım yapan birçok öğretmen, sonuç değerlendirmelerinin sınavdaki soru dağılımından farklı olarak 2025 yılına göre hesaplandığını öne sürdü.

"2025 YILINA AİT AĞIRLIKLARIN DİKKATE ALINDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ"

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan ÖSYM, şunları kaydetti:

"2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

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