Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor: ÖSYM hatalı hesaplanan 2026-MEB-AGS sonuçlarını yeniden açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 26 Temmuz tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) yeniden hesaplanan sonuçlarının belli olduğunu bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, güncellenmiş sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin resmi adresi olan "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden erişim sağlayabilecek.

NE OLMUŞTU?

2026-MEB-AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan birçok öğretmen, sonuç değerlendirmelerinin sınavdaki soru dağılımından farklı olarak 2025 yılına göre hesaplandığını öne sürmüştü.

İddialar üzerine bir açıklama yapan ÖSYM, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada, adayların 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığı vurgulandı.

Puan hesaplama işlemlerinin 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncelleneceği ve sonuç açıklama belgelerinin gün içerisinde erişime açılacağı duyurulmuştu.