Yüzmek için Kızılırmak'a giren Çağrı kayboldu
Kırıkkale'de yüzmek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağrı Başat (21) kayboldu. Başat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kırıkkale'de Çağrı Başat ve iki arkadaşı, öğle saatlerinde yüzmek için Kızılırmak Nehri'ne girdi.
Bir süre sonra sudan çıkan arkadaşları, Başat’a ulaşamadı. İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi, jandarma, itfaiye, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Çağrı Başat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma timi de bölgeye sevk edildi.
Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.
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