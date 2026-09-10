'Zafere Giden Yol' sergisi açıldı

Göz Nurunu Koruma Vakfı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Zafere Giden Yol” sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sergide, Cumhuriyet Gazetesi arşivinden seçilen 30 Ağustos tarihli gazete sayfaları ile ansiklopedilerde yer alan Atatürk fotoğrafları sergilendi.

Milli Mücadele’nin zorlu yıllarından Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan süreç, dönemin basın arşivleri üzerinden anlatılırken, Cumhuriyet Gazetesi’nin Türkiye’nin yakın tarihine tuttuğu ışık da serginin önemli unsurlarından biri oldu.

ATATÜRK KİTAPLIĞI OLUŞTURULDU

Etkinliğin bir diğer önemli bölümünü ise Atatürk Kitaplığı oluşturdu. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının armağan ettiği Atatürk kitapları, Göz Nurunu Koruma Vakfı bünyesindeki Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde oluşturulan kitaplıkta okuyucularla buluştu.

Sağlık hizmeti veren bir kurum içerisinde oluşturulan kültür alanıyla, Cumhuriyet tarihinin ve Atatürk’ün düşünce mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ

Etkinlikte, sergi ve Atatürk Kitaplığı çalışmasına katkılarından dolayı Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi Arif Kızılyalın’a teşekkür plaketi sunuldu. Plaket takdiminde, Cumhuriyet Gazetesi arşivinin kültürel miras niteliği taşıdığına ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte Göz Nurunu Koruma Vakfı Başkanı Mehmet Özhabeş, Mütevelli Heyeti Üyesi Ayşen Kiper, 118-E Genel Yönetmeni Emel Çekim, 118-R Genel Yönetmeni Tülay Tosun ve Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi Arif Kızılyalın bir araya geldi. Çalışmaya katkı sağlayan kardeş Lions kulüpleri ile Elit Lions Kulübü de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte, Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihi arşivinin kültürel miras olarak korunmasının yanı sıra Atatürk’ün eserlerinin ve düşünce mirasının genç kuşaklarla buluşturulmasının önemi vurgulandı.

“Zafere Giden Yol” sergisi, basın tarihinin tanıklığını, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini, kültür ve hizmet anlayışıyla buluşturan anlamlı bir çalışma olarak ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.