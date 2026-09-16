AKP'de üst düzey bir görevlendirme yapıldı. Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla AKP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in eşi kim?

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

Zehranur Aydemir, 1998 yılında Ankara'da doğan Türk siyasetçi ve mühendistir. Aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olan Aydemir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde çift ana dal yaptı.

2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir savunma sanayi kuruluşunda yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Siyasi hayatına 2016 yılında AKP Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonunda başlayan Aydemir, AKP Ankara İl Başkanlığında ve AKP Genel Merkezi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. AKP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde AKP Ankara Milletvekili seçilen Aydemir, 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi oldu.

ZEHRANUR AYDEMİR'İN EŞİ KİM?

Zehranur Aydemir, Ömer Faruk Aydemir ile evlidir. Çiftin evliliği 2023 yılında gerçekleşmiştir.