11.09.2025 15:52:00
Haber Merkezi
Zeydan Karalar iki avukatını azletti!

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş’ı azletti.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'in, iki avukatıyla yollarını ayırdığı aktarıldı.

Halk TV'nin aktardığına göre; Karalar, tutukluluk sürecindeki savunmasını yürüten ve dosyasına bakan avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş’ı azletti. Kararın gerekçesine ilişkin ise, henüz bir açıklama yapılmadı. Karalar’ın diğer avukatları ile çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Zeydan Karalar, 5 Temmuz tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 8 Temmuz tarihinde de tutuklanmıştı. Karalar, tutuklama kararından bir gün sonra da başkanlık görevinden alınmıştı.

