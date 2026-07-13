Zeytin üreticisi hasat öncesi destek istiyor: 'Yüksek maliyet üreticiyi zorluyor'

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye'de üreticiler, bu yıl yüksek rekolte beklenmesine rağmen artan hasat maliyetleri nedeniyle devlet desteği talep ediyor.

Son iki yılda yaşanan kuraklığın ardından bu yıl yağışlı geçen kış ve ilkbahar mevsimi zeytin üreticisinin yüzünü güldürdü. Ancak hasada yaklaşık üç ay kala artan işçilik ve hasat giderleri, üreticilerin en büyük kaygısı haline geldi.

Edremit Körfezi bölgesinde “var yılı” yaşandığını belirten üreticiler, ürün bolluğuna rağmen yüksek maliyetler nedeniyle hasadın zorlaşacağını ifade ederek devletin prim desteği vermesini istedi.

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, zeytinin bölge için stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“İki yıldır kuraklıktan olumsuz etkilenen zeytin ağaçları, bu yıl yağışlar sayesinde oldukça verimli. Avrupa’da da zeytin rekoltesinin yüksek olması, satış fiyatlarını etkiliyor. Buna karşın Burhaniye’de hasat maliyetleri çok yüksek seviyelere ulaştı. Üreticimizin prim desteğine ihtiyacı var. Zeytin üretiminin kaliteli, stratejik ve sürdürülebilir devam edebilmesi için devlet desteği şart.”

"İHRACATIN ÖNÜNÜN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

İhracat kotalarının artırılmasını da isteyen Varol, “Ürünümüzün hem yurt içinde daha uygun fiyatla tüketiciye ulaşmasını hem de gümrük birliği kapsamında yapılacak düzenlemelerle ihracat kotalarının artırılmasını talep ediyoruz. Bu yıl 400 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Türkiye’de üretilen zeytinyağının yaklaşık yarısı yurt içinde tüketiliyor, kalan kısmı ise ihraç ediliyor. Kota uygulamaları nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyoruz. İç tüketimin artırılması ve ihracatın önünün açılması için devlet desteği bekliyoruz” dedi.