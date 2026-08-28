Zeytinburnu'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı; yaralılar var!

İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar hattında seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Zeytinburnu kesiminde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı hatta ilerleyen iki tramvay çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi ve incelemeleri sürüyor.

Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, tramvayların karıştığı kazanın çevredeki araç trafiğine herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu T1 Kabataş-Bağcılar hattında seyir halindeki 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı!



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi pic.twitter.com/tgFHMwfpdO — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 28, 2026

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, seferlerin kısıtlı olarak yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."