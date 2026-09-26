Zeytinburnu’nda büyük uyuşturucu operasyonu: Araçtan ve evden kilolarca uyuşturucu çıktı!

Zeytinburnu’nda polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün evinde yapılan armalarda uyuşturucu maddeye ele geçirildi. Sürücü H.B. (23) M.B. (31) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Seyitnizam Mahallesi’nde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada 6 parça halinde toplam 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı. Şüpheli H.B.’nin adresine Narkotik Şube ekipleriyle ortaklaşa operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda ise 22 parça halinde toplam 84 gram marihuana, 27 sentetik uyuşturucu hap ve 30 fişek ele geçirildi. Aynı adreste bulunan M.B. ise gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli H.B. ile M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.