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Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Yıkım esnasında bina çöktü

Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Yıkım esnasında bina çöktü

17.08.2026 12:32:00
Güncellenme:
DHA
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Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Yıkım esnasında bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Olay, dün Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen binanın yıkımına başlandı.

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İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan bir darbenin ardından bina bir anda çöktü.

Binanın çökmesiyle birlikte yükselen toz geniş bir alana yayılırken, çevredekiler panikle kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yıkım sırasında sokakta olan Hasan Koç, "Bina yıkılırken kolonları kesince bina aşağı indi. Arka tarafa yıkılmış olsaydı insanlar ölebilirdi. Her yer toz, toprak, felaket oldu. Bilerek mi olduğunu bilmiyorum ama ceza alması lazım" dedi. Binanın çökme anını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

İlgili Konular: #kentsel dönüşüm #Zeytinburnu #çökme

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