Zeytinburnu'nda operasyon: 115 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalarda 27-28 Temmuz tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bir tamirhane ve seyir halindeki bir otomobile operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

115,5 KİLO UYUŞTURUCU HAM MADDDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Oto tamirhanesiyle otomobilde yapılan aramalarda, 52 kilo 100 gram AM-2201, 43 kilo 300 gram sıvı AM-2201, bez üzerinde kalıntı halinde bulunan 20 kilo 100 gram AM-2201, 113 kilo 300 gram katkı maddesi, 1 hassas terazi, 5 karıştırma makinesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 60 parça materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 115,5 kilo AM-2201 ham maddesiyle yaklaşık 11,5 ton sentetik uyuşturucu üretilebileceği değerlendirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.