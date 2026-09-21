Zeytinburnu'nda rahat tavırlarla elektrikli bisiklet hırsızlığı: O anlar kamerada

Zeytinburnu’nda kaldırıma park edilen elektrikli bisikletin çalındığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74’üncü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda park halinde bulunan elektrikli bisikletin yanına gelen şüpheli, bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.



Hırsızlık anları, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bisikleti almadan önce çevreyi kontrol ettiği, ardından bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.