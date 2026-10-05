Zeytinburnu'nda surlarda erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, surların etrafında dolaşanlar yerde hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde cesedin Nazmi Altuntaş'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Nazmi Altuntaş'ın çeşitli suçlardan 9 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.