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Zeytinburnu'ndaki otobüs kazasında can kaybı yükseldi

Zeytinburnu'ndaki otobüs kazasında can kaybı yükseldi

30.08.2026 20:15:00
Güncellenme:
DHA
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Zeytinburnu'ndaki otobüs kazasında can kaybı yükseldi

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki yolcu Fatma Hacer Eroğlu kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
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Kaza, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.

Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirlendi.

KAZADAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eroğlu kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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NE OLMUŞTU?

Kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, idari ve adli soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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