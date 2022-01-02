Zeytinyağı sektöründe yeni bir marka: B'Olive

02 Ocak 2022 Pazar, 10:53

B'Olive Natürel Sızma Zeytinyağı, tüketicisiyle kontrollü kullanıma sahip kapak tasarımıyla, 750 ml'lik cam şişelerde buluşuyor. Bu ürün, Türkiye'deki en iyi zeytinlerin üretildiği ovalardan bir tanesi olan Manisa Akhisar bölgesindeki zeytin ağaçlarından yere düşmeden özenle toplanarak ve soğuk sıkım tekniği kullanılarak üretiliyor. "Sağlıklı yaşam" mottosuyla yola çıkan iki kardeşin oluşturduğu B'Olive Natürel Sızma Zeytinyağı, erken hasatta toplanarak polifenoller açısından zengin olmasıyla birlikte tüketicilerine 'sağlıklı yaşam' vadediyor...

B'Olive Zeytinyağı kurucularından Berkay Altuğ, markalarının kuruluş hikayesini şu ifadelerle anlattı:

"B'Olive'in hikayesi, Akhisar'da bulunan kendi bahçemizden Eylül-Ekim aylarında toplanan zeytin taneleriyle başlıyor. Bu aşamada zeytinyağının en yüksek besin ve vitamin değerinde olması için zeytinleri, ağaçların dallarına zarar vermeden, eski yöntem, yani elle topluyoruz.

B'olive için Eylül-Ekim aylarında zeytin tanelerinin tam olgunlaşmamışken toplanması büyük bir önem taşıyor. Çünkü Ekim ayında sıkılan zeytinin antioksidan özelliği bulunuyor. İşte zeytinyağımızın en önemli özelliği burada devreye giriyor. "Sağlıklı yaşam" mottosuyla hayata geçirdiğimiz B'olive Zeytinyağı, bu sayede kanser riskini azatlan polifenoller açısından da zengin bir zeytinyağı haline geliyor"

Zeytinyağının sıkım aşamasında GEA Westfalia markalı, gerçek soğuk sıkım teknolojisine sahip makineleri kullandıklarını belirten Altuğ, "Burada yüksek kalite yakalamak için kullandığımız makine ile B'olive Zeytinyağımızı sofralarla buluşturmak için hazır hale getiriyoruz. Bir zeytinyağının ilk günkü tazelik ve besin değerini koruması için yapılması gereken en önemli şey ise azot destekli krom tanklarda saklanması. B'Olive Zeytinyağı da kullanıcılarımızla buluşana kadar bu tanklarda saklanıyor" diye konuştu.

"TÜKETİCİLERİMİZE SAĞLIKLI BİR YAŞAM VADEDİYORUZ"

"Biz B'Olive Zeytinyağı kurucuları olarak tüketicilerimize "Gerçek bir zeytinyağı ve sağlıklı yaşam vadediyoruz" diyen B'Olive Zeytinyağı'nın bir diğer kurucusu Kubilay Altuğ ise, şöyle konuştu: "Kardeşim ile uzun yıllar kurumsal hayatı tecrübe ettikten sonra sağlıklı yaşam mottosuyla bir marka yaratmaya karar verdik. Bu aşamada yaptığımız araştırmalar sonucu Akhisar'a yatırım yapmanın mantıklı olduğuna karar verdik. Çünkü bu bölgede üretilen zeytinlerden oluşan zeytinyağları daha lezzetli, hafif ve asit oranı düşük. Akhisar, bu özelliği ile İtalya'nın Toskana vadisi ile yarışmakta. Ürettiğimiz B'Olive Zeytinyağı'nı yurt dışına pazarlamak ise en büyük hedefimiz. Öte yandan kullanıcılardan gelen taleplere göre ürün skalamızı da genişletmeyi hedefliyoruz"