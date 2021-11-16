Zimmetlerine 5 milyon lira geçirmişlerdi, istenen ceza belli oldu

16 Kasım 2021 Salı, 15:52

Eskişehir 7’nci İcra Dairesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Erkan K.’nin, daire emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL’yi 4 kişinin hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edildi.

Polis tarafından yakalanan Erkan K. ve 4 suç ortağı hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede Erkan K., Selman T., Kerim I., Osman A. ve Suat E. hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların mahkemedeki savunmalarının ardından, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada 5 sanık hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

KUMAR TUTKUNLUĞUNDAN DOLAYI YAPMIŞ!

Mahkemede önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Erkan K., “Kumar tutkunluğumdan dolayı zimmet suçunu işledim. Suçum ortaya çıkınca hesaplara herhangi bir işlem yapmadım” dedi.

Önceki savunmasını tekrar ederek suçsuz olduğunu ileri süren tutuklu sanık Selman T., “Zimmetle benim alakam yok. Zimmet olayından bilgim yok. Bu konuyla ilgili hiçbir çıkarım olmadı. Gelen paranın nereden gelip nereye gittiğini bilmiyordum, suçum yok” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıklar Erkan K. ve Selman T.’nin mevcut tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmederek, duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.

SİGARA İÇME BAHANESİYLE ADLİYEDEN KAÇMIŞTI

Savcılığın başlattığı inceleme sırasında görev yerinde olan Erkan K. “sigara içme bahanesiyle” kapıya çıkıp adliyeden kaçmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Erkan K. 2 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Erkan K.’nın yanı sıra paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan özel bir sağlık grubu şirketinin gayri resmi sahibi Selman T., şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan K. ve Selman T. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.