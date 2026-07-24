Zincir marketlerde satılan ünlü beyaz peynir markasında bakteri alarmı: Ürünler toplatılarak imha edildi

50 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının satışa sunduğu 'Kırık Beyaz Peynir' ürününde hayati tehlikeye yol açabilen 'listeria bakterisi' tespit edildi.

Sözcü'nün haberine göre, kanser hastası bir vatandaş, yurt genelinde binlerce şubesi bulunan bir zincir marketlerden satın aldığı peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye başvurdu.

Zehirlenmenin 400 gramlık paketlerde satılan Tahsildaroğlu markasına ait 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı üründen kaynaklandığını düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 17 Temmuz 2026 tarihinde zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi.

BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Bakteri olduğundan şüphelenilen peynir ile aynı parti numarasına ait üründen alınan örnekler incelemeye sokulurken, yapılan denetimlerde peynir içerisinde insanlarda hayati sonuçlara neden olabilecek 'listeria bakterisi' bulunduğu tespit edildi.

Sözcü'nün haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen ürün ile aynı parti numarasına sahip peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiğini ve ürünlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini açıkladı.

AYNI GÜN ÜRETİLENLER SATILDI

Öte yandan firma tarafından farklı parti numarasına sahip olan ancak bakteri tespit edilen ürün ile aynı gün üretildiği anlaşılan diğer süt ürünlerinin satışına yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadı.

Bakteri tespit edilen peynir ile aynı fabrikada ve aynı gün içerisinde üretilen diğer ürünlerin zincir marketlerde satışına devam edilmesi ise halk sağlığına yönelik şüpheleri artırdı.