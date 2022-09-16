'Zincir' operasyonunda ele geçirilen kılıç, 7 milyon lira
Muğla'da, ürettikleri sahte alkolü kargoyla piyasa sürenlere yönelik 'Zincir' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen, Roma dönemine ait bronz kılıcın ise 7 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan, içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda; bira, votka, rakı ve viskiden oluşan 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen, Roma dönemine ait bronz kılıcın değerinin ise 7 milyon lira olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Gözaltı, tehditler, ev baskını...