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Ziraat Bankası'nın dijital sistemleri çöktü: Mobil bankacılık ve ATM hizmetleri devre dışı kaldı

Ziraat Bankası'nın dijital sistemleri çöktü: Mobil bankacılık ve ATM hizmetleri devre dışı kaldı

1.08.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ziraat Bankası'nın dijital sistemleri çöktü: Mobil bankacılık ve ATM hizmetleri devre dışı kaldı

Ziraat Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması, ATM'leri, POS cihazları ve kartlı ödeme sistemlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Dün geceden bu yana devam eden teknik aksaklık nedeniyle müşteriler işlem yapamazken, bankadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Ziraat Bankası'nın dijital ve fiziki işlem kanallarında erişim sorunu meydana geldi. Dün geceden itibaren bankanın mobil uygulaması, ATM’leri, POS cihazları ve kartlı ödeme sistemleri kullanılamıyor.

Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle bireysel müşteriler finansal işlemlerini gerçekleştiremezken, işletmeler de POS cihazı ve kart sistemlerinin çalışmaması sebebiyle ödeme alamadı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar ve esnaflar, yaşanan durumu sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.

BANKADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sistemlerde yaşanan erişim sorununun kaynağı ve ne zaman giderileceği konusunda banka yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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