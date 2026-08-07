Zonguldak Ereğli'de mahallelinin 'kamyon' mücadelesi: Toz ve gürültü içinde yaşıyoruz

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Kıyıcak Mahallesi Kavak Deresi mevkisinde yaşayan yurttaşlar, beton santrali ve taş ocağına ait ağır tonajlı kamyonların mahalle yolunu kullanması nedeniyle yaşanan toz, gürültü ve titreşim sorunlarının devam ettiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. Mahalle sakinleri, kamyonların OSB güzergâhını kullanmasını talep ederken, yol kapatma eylemi sonrası verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti. Yıllardır süren kamyon trafiği nedeniyle evlerini havalandıramadıklarını, bahçelerini kullanamadıklarını ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar, durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Elif Kartal, yıllardır kamyon gürültüsü, toz ve çamur içerisinde yaşadıklarını söyledi. Vardiyalı çalıştığını ifade eden Kartal, günde yalnızca 2-3 saat uyuyabildiğini aktardı. Bahçelerdeki ağaçların toz altında kaldığını vurgulayan Kartal, vatandaşların da toz nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Mahalle sakinlerinin astım ve kanser gibi hastalıklarla mücadele ettiğini ileri süren Kartal, bazı yurttaşların bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Toz ve gürültü nedeniyle hem araç sürücüleriyle hem de işverenlerle görüştüklerini aktaran Kartal, ancak soruna çözüm bulunamadığını ifade etti. Yetkililere seslenen Kartal, şunları söyledi:

''ÇOCUKLAR ASTIM HASTASI''

"Şimdi çocuklar astım hastası. Sürekli hastanelere gidip geliyoruz. Benim gibi birçok kişi mahallede var. Kimi insanlar yerlerinden, ayrılmaya karar verdi. O kadar kötü bir durumdayız. Hani gün içinde belki 40-50 kamyon geçiyor. Bunlar neredeyse 4-5 sefer geçiyor. En az neredeyse 100 sefer yapıyor."

Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Sevim Çelik, yıllardır mücadele etmelerine rağmen toz ve gürültü sorunundan kurtulamadıklarını söyledi. Mahallede yapılan asfalt çalışmasının ardından da toz ve gürültüye maruz kalmaya devam ettiklerini belirten Çelik, gürültü nedeniyle çocukların ders çalışmakta zorlandığını vurguladı. Gece ve gündüz fark etmeksizin kamyon gürültüsüyle yaşadıklarını ifade eden Çelik, astım hastalarının da tozdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Bahçelerini kullanamadıklarını, çocukların sokaklara çıkamadığını belirten Çelik, ağaçlardaki meyvelerin de toz altında kaldığını aktardı. Çelik, şunları söyledi:

"Fındık zamanı geldi. Nasıl fındık toplayacağız tozdan, dumandan? Balkonumuza çamaşır asamıyoruz, balkon açamıyoruz. Her yer toz, duman içinde. 3-4 defa su alıyorlar, arkasından toz gökyüzüne kalkıyor. Resmen çimento suyu döktüler yola."

Bölge sakinlerinden İmrah Kartal, yol yapılmasına rağmen toz sorununun devam ettiğini belirterek, eşi başta olmak üzere mahallede birçok kişinin sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Yetkililere defalarca başvurduklarını ifade eden Kartal, çözüm bulunamadığını dile getirdi.

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) üyesi Önder Öner, uzun süredir devam eden kamyon trafiği nedeniyle mahalle sakinlerinin ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Bölgede bulunan taş ocağı ve beton tesislerinden kaynaklanan yoğun araç trafiğinin gürültü, toz ve çamur sorunlarına yol açtığını belirten Öner, kamyonların sürekli olarak mahalle içinden geçtiğini ifade etti. Alternatif bir yol bulunmasına rağmen ekstra maliyet gerekçesiyle bu yolun kullanılmadığını dile getiren Öner, mevcut yolun mahalle sakinlerinin yaşam alanının içerisinden geçtiğini söyledi. Gürültü ve toz nedeniyle vatandaşların sağlık sorunları yaşadığını, özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerin olumsuz etkilendiğini aktaran Öner, insanların psikolojik olarak da zorlandığını belirtti.

''ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASINA RAĞMEN SORUN ÇÖZÜLMEDİ''

Yaklaşık 7 kilometrelik güzergâhta 50 hanede yaklaşık 100 kişinin yaşadığını ifade eden Öner, çocuklar, yaşlılar ve çalışanların bu sorunlarla iç içe yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Bölgenin doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer olduğunu ancak yoğun toz nedeniyle ağaçların, evlerin ve yaşam alanlarının zarar gördüğünü, mahalle sakinlerinin daha önce yolu kapatma eylemi yaptığını hatırlatan Öner, asfalt çalışmasının yapılmasına rağmen sorunun tamamen çözülmediğini belirtti. Kamyon trafiğinin alternatif güzergâha yönlendirilmesiyle mahallelinin yaşam koşullarının iyileştirilebileceğini ifade eden Öner, şunları söyledi:

"Burada en son yol kapatma eyleminden sonra Ereğli Kaymakamlığı çok ciddi bir harekete geçti. Bu yolla ilgili alternatif yolun kullanılması ile ilgili rapor hazırlandı. Bu rapor Valiliğe kadar ulaştı. Belediye o sırada bu yolu döktü. Bir şekilde birtakım düzeltmeler oldu. Ancak alternatif yolun kullanılması ile ilgili inisiyatif ve gerçekten yapılması için gerekli karar alınamadı. 13 km yol gidip gelsin kamyonlar ama bu insanlar gerçekten bir insan gibi yaşayabilsinler. Hepimiz iyi bir çevrede yaşama hakkına sahibiz. Bu vesileyle bütün kamu yönetimlerine sesleniyoruz, lütfen buna el atın. Lütfen bu insanları bu şekilde yaşamaya mahkûm bırakmayalım."